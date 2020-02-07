Тайную комнату нашли в старинном особняке. Фото

Тайну старинного особняка раскрыла семейная пара во время ремонта. В доме была спрятана комната, о существовании которой супруги даже не догадывались. Скорее всего, раньше в ней был нелегальный бар.

Дэн и Сара Андерсон купили особняк, построенный 168 лет назад, сообщил портал Bored Panda. Здание было в плачевном состоянии и требовало капитального ремонта: восстанавливать пришлось все комнаты, кровлю, проводку и прочее необходимое для нормальной жизни.

Дэн ломал стену в одной из комнат, когда обнаружил тайник. В документах на дом о нем никаких упоминаний не было. Мужчина забрался внутрь и оказался в отдельной комнате, заваленной стеклянными бутылками. Они покрылись толстым слоем пыли.

Вероятно, секретное помещение оборудовал прежний владелец дома, живший в нем во времена Сухого закона в США (1922–1933 годы). Не исключено, что в особняке был нелегальный бар, причем довольно популярный среди местных жителей. Его посетителям приходилось скрываться от полиции.

Найденные бутылки свидетельствуют, что клиенты подпольного бара любили крепкие и недешевые напитки.