Тайную комнату нашли в старинном особняке. Фото
Дэн и Сара Андерсон купили особняк, построенный 168 лет назад, сообщил портал Bored Panda. Здание было в плачевном состоянии и требовало капитального ремонта: восстанавливать пришлось все комнаты, кровлю, проводку и прочее необходимое для нормальной жизни.
Дэн ломал стену в одной из комнат, когда обнаружил тайник. В документах на дом о нем никаких упоминаний не было. Мужчина забрался внутрь и оказался в отдельной комнате, заваленной стеклянными бутылками. Они покрылись толстым слоем пыли.
Вероятно, секретное помещение оборудовал прежний владелец дома, живший в нем во времена Сухого закона в США (1922–1933 годы). Не исключено, что в особняке был нелегальный бар, причем довольно популярный среди местных жителей. Его посетителям приходилось скрываться от полиции.
Найденные бутылки свидетельствуют, что клиенты подпольного бара любили крепкие и недешевые напитки.