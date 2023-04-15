Мир 15 апреля 2023, 22:54 Тайну Пентагона о главном сражении ВСУ раскрыли в США Экс-разведчик США Риттер: шеф Пентагона Остин скрывает значение битвы за Артемовск Pxhere

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Пентагон скрывает некоторые данные о главном сражении ВСУ — битве за Артемовск. Об экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру. Видеозапись беседы опубликована на YouTube.

Как подчеркнул Риттер, глава Пентагона Ллойд Остин скрывает значение этого противостояния.

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«Его [Остина] советники — высококлассные военные профессионалы, которые понимают, что, если какая-то армия бросает 30% боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва», — сказал Риттер.

Он также предположил, что возможно, сражение в Артемовске самое главное в этом конфликте.

Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что самые тяжелые бои за последние десять лет сейчас наблюдаются в Артемовске.

Украинские боевики попытались замедлить продвижение российских войск в Артемовске. Для этого они стали целенаправленно разрушать объекты инфраструктуры и жилые дома в городе.

Ранее стало известно, что отряды ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль два квартала на окраинах Артемовска с севера и юга.