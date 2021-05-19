В Австралии эксгумировали «человека из Сомертона», чтобы раскрыть тайну его гибели

В Австралии возобновили расследование загадочной гибели неизвестного мужчины, которого выбросило на пляж Сомертон в Аделаиде более 70 лет назад. Теперь личность «человека из Сомертона» планируют установить с помощью ДНК.

Для этого его останки эксгумировали, сообщил телеканал 9News Australia. Могилу в Аделаиде раскопали сегодня утром, получив разрешение от прокурора штата Южная Австралия Вики Чапмен. Останки изучают криминалисты.

Утопленника в костюме и галстуке выбросило на пляж Сомертона 1 декабря 1948 года. Рядом с ним плавал небольшой чемодан с предметами одежды. Бирки на всех вещах, как и на костюме незнакомца, были спороты.

В чемодане также нашли обрывок бумаги с надписью Tamam Shud («дело окончено» на фарси) и загадочными знаками, похожими на шифр.

Из-за этих находок предполагали, что речь может идти о шпионе. Была версия и о брошенном любовнике. Причиной смерти некоторые называли отравление.