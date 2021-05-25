Экс-президент Чехии опроверг сообщения СМИ о «тайном кредите» для СССР

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус назвал «невероятным нагромождением лжи» сообщения некоторых местных СМИ о том, что он якобы 30 лет назад, занимавший в то время должность главы Минфина Чехословакии, организовал отправку «тайного кредита» в СССР в размере 1,3 миллиарда долларов.

«Всю эту акцию я воспринимаю как атаку на меня. Не знаю, почему. Может быть, с целью заблокировать мое возможное возвращение в каком-либо виде в политику», — заявил Клаус на пресс-конференции во вторник. Его слова привело РИА «Новости».

В начале ноября 1989 года последнее социалистическое правительство Чехословакии одобрило предложение о выделении кредита СССР. Всего через несколько недель «бархатная революция» свергла власть компартии. Уже в начале декабря было сформировано новое, переходное правительство страны с участием оппозиции. В нем Клаус занял пост главы Минфина.

Как отметил Клаус, об этом кредите, одобренном 10 ноября 1989 года, то есть, за месяц до того, как он занял пост министра финансов, он не знал тогда ничего и не знает, «в принципе, и сейчас».

Решение о выделении кредита СССР последнее социалистическое правительство могло принять для того, чтобы Советский Союз, ощущавший недостаток так называемых «переводных рублей», которые использовались в расчетах между соцстранами, мог и далее закупать чехословацкие товары, считает бывший президент.

Клаус подчеркнул, что речь шла, прежде всего, об экспорте в СССР машиностроительных изделий. По его словам, это не было никаким секретным конспиративным актом.