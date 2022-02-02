Глава CNN ушел в отставку из-за тайного романа с коллегой

Свой пост решил оставить президент телеканала CNN Джефф Цукер. Причиной увольнения он назвал романтические отношения с коллегой, о которых своевременно не рассказал руководству.

Заявление Цукера процитировал сайт телеканала. Он пояснил, что в рамках расследования против одного из ведущих CNN был вынужден раскрыть подробности романа с сослуживцем. Вместе они работали более 20 лет.

«Я признал, что отношения развивались в последние годы. Мне нужно было сообщить о них в самом начале, но я этого не сделал. Я был неправ. В результате сегодня я ухожу в отставку», — написал Цукер в служебной записке.

Имя коллеги президент CNN не назвал. Однако на телеканале уточнили, что речь идет о директоре по маркетингу Эллисон Голласт. Она остается работать.

«Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами более 20 лет. Недавно наши отношения изменились — во время пандемии. Я сожалею, что мы не рассказали об этом в нужное время», — сказала Голласт.

Руководство уже приняло отставку Цукера и намерено в ближайшее время озвучить временный план по управлению телеканалом.