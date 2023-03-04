Мир 04 марта 2023, 15:21 Тайно вывезший из СССР рукопись «Доктор Живаго» журналист умер в Италии Feltrinelli: умер журналист Д’Анджело, который вывез из СССР рукопись «Доктор Живаго» РИА «Новости»

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Умер итальянский журналист Серджо Д’Анджело, который тайно вывез рукопись советского писателя Бориса Пастернака «Доктор Живаго» из СССР в 1956 году. Обозреватель скончался в Италии на 101-м году жизни, сообщил издательский дом Feltrinelli, который опубликовал произведение в 1957 году.

Журналист умер в своем доме в Сан-Мартино-аль-Чимино. Причины смерти Д’Анджело не сообщили.

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Обозреватель родом из Рима. В 1950-х годах начал журналистскую карьеру. Он стал работать на радиостанции в Москве. Спустя время в российскую столицу перевез семью — жену Джульетту и двух детей.

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Дочь Франческа рассказывала, что журналист часто встречался с Пастернаком. А ситуацию с вывозом рукописи и ее последующую публикацию издательским домом Д’Анджело окрестил «приключением всей своей жизни».

Самый известный роман Пастернака, над которым он работал на протяжении 10 лет, стал всемирным достоянием после того, как Пьетро Цветеремич перевел его на итальянский язык. Роман впервые напечатали в Италии в 1957 году.

Спустя год после публикации Пастернака наградили Нобелевской премией по литературе. Но писатель отказался от награды. После смерти премию за него получил его сын.