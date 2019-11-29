Тайник с оружием для создания новой нацистской партии нашли в Италии
Полиция Италии в ходе рейдов по всей стране арестовала 19 ультраправых экстремистов. Правоохранители обнаружили тайник с оружием и множество нацистской атрибутики. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, подозреваемые пытались создать Итальянскую национал-социалистическую рабочую партию и налаживали контакты в южной Европе. Согласно заявлению полиции, операция «Черные тени» была результатом двухлетних расследований.
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В ходе рейдов правоохранители обнаружили и изъяли винтовки, арбалеты, мечи, ножи, а также нацистские флаги, фотографии Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини и книги о мировых диктаторах.
В полиции заявили, что главарем экстремистов был член «ндрангетской мафии» — крупной итальянской организованной преступной группировки.
Ндрангета считается одной из опаснейших мафиозных группировок Италии.