Гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после аварии. Видео

Утром 23 февраля пятнадцатикратный победитель турниров серии «Мэйджор» американский гольфист Тайгер Вудс попал в Лос-Анджелесе в автомобильную аварию. В машине он был один. Спортсмен был госпитализирован и перенес операцию.

Как сообщил канал CNBC, автомобиль гольфиста перевернулся и разбился. Спасатели извлекли Вудса из салона серьезно поврежденной машины с помощью гидравлических ножниц. Спортсмен был доставлен в больницу, где перенес операцию после множественных травм ноги.

Эту информацию подтвердил его агент Марк Стейнберг. Он сообщил, что спортсмен приходит в себя после оперативного вмешательства.

Звездная карьера Вудса склонилась к закату в 2009 году. Будучи пьяным, он врезался во Флориде в пожарный гидрант и потерял сознание не менее, чем на пять минут. Его тогдашняя жена разбила лобовое стекло внедорожника клюшкой для гольфа и вытащила его наружу.

В мае 2017 года полиция нашла Вудса спящим за рулем машины, стоявшей недалеко от его дома. Гольфист был арестован по подозрению в езде в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Тайгер Вудс вошел в первую десятку в списке лучших спортсменов XXI века по версии испанского журнала онлайн-журнал Marca.com.