Тайфун надвигается на Токио

На Токио, где сейчас проходит Олимпиада-2020, надвигается тайфун «Непартак». Стихия несет с собой мощные дожди и высокие волны. Сейчас тайфун находится в районе островов Бонин (также известны как Огасавара), которые находятся к югу от Японии в Тихом океане.

Телеканал NHK со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны сообщил, что скорость ветра в районе указанных островов составляет 20 метров в секунду. Однако скорость ветра будет нарастать с подходом тайфуна к японской столице.

К тому моменту, как «Непартак» подойдет к восточному побережью Японии, ветер будет поднимать волны до 6-8 метров, в Токио выпадет от 100 до 150 миллиметров осадков.

В оргкомитете Олимпиады-2020 уже объявили, что расписание соревнований могут скорректировать из-за приближающегося тайфуна.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. В первый день Олимпийских игр в Токио российская сборная завоевала две медали — серебро и бронзу. Таким образом, в медальном зачете национальная команда России пока занимает 10-е место.