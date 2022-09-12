Тайфун «Муифа» обрушил на японский остров Исигаки проливные дожди | 360°

Мир 12 сентября 2022, 09:26 Поделиться Telegram

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Viber Тайфун «Муифа» обрушил на японский остров Исигаки проливные дожди Метеоуправление Японии предупредило о выпадении 250 мм осадков из-за тайфуна «Муифа» Unsplash.com

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Тайфун «Муифа» (Muifa) обрушился на остров Исигаки в Японии. Он принес с собой проливные дожди и сильнейшие порывы ветра, сообщил в Telegram синоптик Михаил Леус.

Специалисты Национального метеорологического управления предупредили, что на юге Японии из-за тайфуна может выпасть как минимум 250 миллиметров осадков.

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Сильнее всего стихия угрожает префектуре Окинава. Местных жителей призвали быть осторожными. Из-за проливных дождей также возросли риски подъема уровня воды в реках, есть угроза оползней.

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В эпицентре тайфуна скорость ветра составляет 45 метров в секунду, при этом скорость отдельных порывов может достигать 60 метров в секунду, уточнили «Известия».

«Муифа» образовался в Тихом океане к востоку от Филиппин. В минувшую субботу эксперты сообщили, что он начал двигаться в сторону Окинавы и Тайваня.

Ухудшение погоды из-за тайфуна ожидают и в Приморском крае России. По данным Приморского гидрометцентра, «Муифа» принесет в регион сильные дожди во второй половине сентября.

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