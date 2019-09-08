  • Тайфун «Линлин» унес жизни 5 человек в КНДР

    08 сентября 2019, 18:18

    Андрей Иванов

    Мощный тайфун «Линлин», который натворил бед в Южной Корее, обрушился на КНДР в ночь с 7 на 8 сентября. Пять человек погибли, три человека пострадали. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
    Тайфун «Линлин» унес жизни 5 человек в КНДР

    «По данным Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, пять человек погибли и трое пострадали. Трое пострадавших сейчас проходят лечение в больницах», — сообщило агентство.

    Цепь разрушений и смерти. NASA ждет еще четыре мощных урагана

    Подробнее

    Тайфун полностью или частично разрушил более 460 домов и 15 административных зданий. Стихия также уничтожила 46,2 тысячи гектаров сельхозугодий.

    Перед ударом тайфуна, в КНДР было открыто чрезвычайное заседание центрального военного комитета Трудовой партии Кореи во главе с лидером страны Ким Чен Ыном.

    Он призвал принять срочные меры, «чтобы защитить жизнь и имущество народа, а также природные ресурсы». В пострадавших районах страны сейчас проводятся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

    Ранее «Линлин» убил трех человек в Южной Корее. Местные авиакомпании отменили 240 авиарейсов, из которых 150 были международными.

    Синоптики сообщили, что на Дальний Восток России тайфун окажет косвенное воздействие, однако во Владивостоке в субботу, 7 сентября, начались ливневые дожди.