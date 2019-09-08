Тайфун «Линлин» унес жизни 5 человек в КНДР

«По данным Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, пять человек погибли и трое пострадали. Трое пострадавших сейчас проходят лечение в больницах», — сообщило агентство.

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Тайфун полностью или частично разрушил более 460 домов и 15 административных зданий. Стихия также уничтожила 46,2 тысячи гектаров сельхозугодий.

Перед ударом тайфуна, в КНДР было открыто чрезвычайное заседание центрального военного комитета Трудовой партии Кореи во главе с лидером страны Ким Чен Ыном.

Он призвал принять срочные меры, «чтобы защитить жизнь и имущество народа, а также природные ресурсы». В пострадавших районах страны сейчас проводятся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее «Линлин» убил трех человек в Южной Корее. Местные авиакомпании отменили 240 авиарейсов, из которых 150 были международными.

Синоптики сообщили, что на Дальний Восток России тайфун окажет косвенное воздействие, однако во Владивостоке в субботу, 7 сентября, начались ливневые дожди.