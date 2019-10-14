Тайфун «Хагибис» оставил без света около 100 тысяч домов в Японии

Япония ощутила на себе последствия тайфуна «Хагибис». Ураганный ветер и проливные дожди привели к отключению электричества в 13 префектурах страны. Без света приходится обходиться тысячам людей.

Электроснабжение отсутствует примерно в 100 тысячах домов, сообщило агентство Kyodo. Восстановление инфраструктуры уже началось. Работы ведутся в сложных условиях: стихия повалила множество деревьев, а многие территории оказались подтопленными.

Власти рассчитывают, что подачу электроэнергии стабилизируют к середине недели.

Жертвами тайфуна, который бушует в Японии с субботы, стали, по последним данным, уже 37 человек. Число погибших уточнил телеканал ТВS. Еще 13 считаются пропавшими без вести. Пострадавших — почти 200. К восстановлению инфраструктуры привлекли спасателей и подразделения Сил самообороны.

Число погибших от тайфуна «Хагибис» превысило 30 человек Подробнее

В префектуре Нагано сложилась особенно тяжелая ситуация. Из-за наводнения под водой оказались целые районы, а глубина паводковых вод в некоторых местах достигла пяти метров. Затопило очистные сооружения, а также сверхскоростные пассажирские поезда у станции Нагано.