Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. Погиб уже один человек
Как сообщил телеканал NHK, погибшего нашли в городе Итихара в префектуре Тиба в перевернутом мини-грузовике. В той же префектуре пострадали двое взрослых и трое детей. Их дом разрушил штормовой ветер.
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Из-за тайфуна власти Японии объявили об эвакуации восьми тысяч жителей в Сидзуоке, Токио, Гумме и Вакаяме. Более 770 тысяч человек в японской префектуре Тиба остались без света. Авиакомпании отменили почти две тысячи рейсов.
Синоптики предупреждают, что тайфун сохранит силу и вечером приблизится к регионам Токай и Канто. Ожидается, что японской столицы он достигнет около 21:00 (15:00 по московскому времени).
Вместе с сильным ветром тайфун принес дожди. Чиновники предупреждают, что ливни могут достигнуть рекордных значений. Есть угроза возникновения оползней и разлива рек.