Тайфун «Факсай» едва не разрушил крупнейшую солнечную станцию Японии

Мощный тайфун «Факсай», который обрушился прошедшей ночью на Токио и соседние районы, повредил самую большую в стране солнечную станцию. Она находится в префектуре Тиба, на территории водохранилища Ямакура.

Более 900 тысяч домов в Японии остались без света из‐за тайфуна «Факсай» Подробнее

Солнечные панели, находящиеся на поверхности водоема, сместились из-за сильных порывов ветра. Некоторые из них деформировались и загорелись. По предварительной информации, поврежденными оказались как минимум 50 солнечных панелей. Об этом сообщил телеканал NHK.

На данный момент тайфун «Факсай» переместился на северо-восток страны. Его скорость составляет 30 километров в час. Давление в центре циклона — 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 30 метров в секунду при порывах до 50 метров в секунду.

В результате ненастья двое погибли, еще 61 человек пострадал. Из-за угрозы оползней и наводнений не менее трех тысяч японцев эвакуировали в безопасные места. В Токио и некоторых других городах 9 сентября отменены занятия в общеобразовательных учреждениях, перестали работать заводы.

Пожарное управление Японии сообщило, что поврежденными оказались 26 строений. Временно без света остались около 920 000 домов. Кроме того, из-за циклона были отменены не менее 200 внутренних и некоторые международные авиарейсы.