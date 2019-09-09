  • Тайфун «Факсай» едва не разрушил крупнейшую солнечную станцию Японии

    Солнечная станция перестала работать в Японии из-за Факсай

    09 сентября 2019, 15:20

    Наза Салех Захи

    Мощный тайфун «Факсай», который обрушился прошедшей ночью на Токио и соседние районы, повредил самую большую в стране солнечную станцию. Она находится в префектуре Тиба, на территории водохранилища Ямакура.

    Более 900 тысяч домов в Японии остались без света из‐за тайфуна «Факсай»

    Подробнее

    Солнечные панели, находящиеся на поверхности водоема, сместились из-за сильных порывов ветра. Некоторые из них деформировались и загорелись. По предварительной информации, поврежденными оказались как минимум 50 солнечных панелей. Об этом сообщил телеканал NHK.

    На данный момент тайфун «Факсай» переместился на северо-восток страны. Его скорость составляет 30 километров в час. Давление в центре циклона — 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 30 метров в секунду при порывах до 50 метров в секунду.

    В результате ненастья двое погибли, еще 61 человек пострадал. Из-за угрозы оползней и наводнений не менее трех тысяч японцев эвакуировали в безопасные места. В Токио и некоторых других городах 9 сентября отменены занятия в общеобразовательных учреждениях, перестали работать заводы.

    Пожарное управление Японии сообщило, что поврежденными оказались 26 строений. Временно без света остались около 920 000 домов. Кроме того, из-за циклона были отменены не менее 200 внутренних и некоторые международные авиарейсы.