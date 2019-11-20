Таинственный покупатель в США приобрел советскую подлодку-аттракцион

Неизвестный приобрел советскую субмарину Б-427 в США. Интересно, что долгое время он была туристическим аттракционом в городе Лонг-Бич (штат Калифорния).

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Имя покупателя и сумма, за которую он купил подводную лодку не разглашается. Как сообщил телеканал «Звезда», подлодка покинет свое привычное место только к маю 2020 года.

Б-427 создали в Советском Союзе созданная в 1971 году. Однако 17 лет (вплоть до 2016 года) она провела на пляже в Лонг-Бич вместе с лайнером Queen Mary.

Сейчас корабль работает как отель и ресторан. Однако советскую подводную лодку оттуда пришлось убрать из-за ее плохого состояния. Она покрылась грязью и проржавела. Внутри нее в последнее время жили еноты.

Как написала газета The Los Angeles Times, в связи с этим купившая корабль компания подала в суд на бывшего владельца. Она потребовала заплатить за ремонт объекта десять миллионов долларов. Однако суд отклонил иск. В итоге Б-427 пришлось продать. После того, как субмарину отбуксируют с пляжа, на ее месте сделают пляжный клуб для гостей Queen Mary.

Б-427 также называют «Скорпион». Субмарина принадлежит к классу советских подводных лодок «Фокстрот». По данным Энциклопедии отечественного подводного флота, «Фокстрот» (Б-427) входила в состав Тихоокеанского флота. В 1994 году австралийская компания приобрела советскую субмарина, а позже которая позже перепродала ее американской компании. Тогда она стала одной из туристических достопримечательностей в Лонг-Бич.