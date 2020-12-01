В Румынии соорудили свой таинственный монолит. Видео

В Румынии появился металлический объект, напоминающий по форме монолит из штата Юта. В отличие от американского, румынский ящик из нержавейки установлен в людном месте.

Новый монолит появился на холме около руин крепости Петродава в районе города Пьятра-Нямц. Объект обнаружили 26 ноября. В его основе находится не прямоугольник, как в Юте, а прямоугольная трапеция со скошенной вершиной. Высота румынского монолита около четырех метров. Стальные листы, из которых он состоит, скреплены точечной сваркой. Также на его поверхность нанесены некие «узоры».

Местные власти изучают «странное возникновение» объекта, поскольку те, кто его установил, не получили необходимое разрешение.

Загадочный монолит в пустыне штата Юта обнаружили местные власти. Он напоминал инопланетный объект. Пользователи вычислили по фотографиям его местонахождение и — по картам Googlе — отрезок времени, когда монолит был установлен. После того, как к монолиту потянулись туристы, он исчез. Предполагается, что это был арт-объект художника-минималиста Джона Маккракена.