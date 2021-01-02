Таинственный монолит обнаружили в Торонто. Фото

По данным издания, он загадочным образом появился около озера Онтарио. Внешне он очень похож на те монолиты, которые ранее появились в других локациях, например в американской пустыне.

Монолит в Торонто получился высотой примерно 3,5 метра. Вероятно, он, как и остальные, сделан из металлических листов, скрепленных друг с другом. Но сейчас конструкция вся разрисована вандалами.

Жители Торонто выразили восхищение и беспокойство после того, как нашли это сооружение. Они начали делится фотографиями и эмоциями в социальных сетях. Некоторые не оценили находку, а другие задались вопросом, есть ли у произведения более высокое предназначение.

Источник фото: группа в Facebook Humber Bay Shores

Но были и те, кто рад монолиту, потому что эта новость отвлекает горожан от проблем, связанных с пандемией коронавируса. Хотя часть пользователей все же немного волнуется за безопасность местных жителей, ведь к конструкции начнут приходить много людей и сложно будет держать социальную дистанцию.