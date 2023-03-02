Мир 02 марта 2023, 08:44 Таинственный металлический шар вновь появился на берегу Японии Fuji Television: на побережье Японии нашли металлический шар неизвестного происхождения скриншот с видео / YouTube

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Металлический шар неизвестного предназначения обнаружили на побережье Японии, рядом с островом Токуносима. Об этом сообщил телеканал Fuji Television.

О находке стало известно еще 28 февраля, но правоохранительные органы смогли осмотреть шар только на следующий день.

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Экстренные службы проверили шар и выяснили, что он полый, угрозы взрыва нет.

«Неизвестный объект выполнен из металла, внизу видно что-то похожее на петли, а в центре хорошо заметно место спайки», — рассказали авторы сюжета.

Представители местной администрации предположили, что шар является аналогичным объекту, обнаруженному в префектуре Сидзуока неделю назад.

В японском городе Хамамацу 21 февраля обнаружили металлический шар диаметров около полутора метров. Согласно некоторым предположениям, им является швартовый буй.

В феврале во многих странах мира начали появляться неопознанные летающие объекты.