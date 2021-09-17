Таинственные туннели нашли под 500-летним домом в Великобритании

Житель 500-летнего дома в Великобритании обнаружил под ним секретные туннели с древними артефактами. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Хозяин дома рассматривал его старые фотографии и увидел фото с библиотекой и дверью, которой в данный момент не было. Он разобрал книжный шкаф и обнаружил тайный проход в подземные помещения.

Там он обнаружил кирпичную стену, на которой мелом были написаны какие-то даты и имена. Также в подземелье оказался сейф с письмами и книгами 1848 года. В книгах можно подробнее прочитать о доме. Также мужчина обнаружил помещение со старыми учебниками и партами.

«Я оставил комнаты в том виде, в котором они были, мне нравится, что они были в таком виде на протяжении сотен лет, в каждой комнате так много истории, — рассказал он.

Ранее крымские археологи при раскопках могильника Опушки под Симферополем нашли хорошо сохранившиеся ювелирные изделия. Предполагается, что они принадлежали аланам, которые жили на полуострове в третьем веке.