Таинственную военную авиабазу нашли на ключевом маршруте поставок нефти

Таинственная военная авиабаза строится на вулканическом острове Маюн в проливе Баб-эль-Мандеб у Йемена, который находится на ключевом маршруте поставок энергоносителей и коммерческих грузов. Ранее здесь уже пытались закрепиться Объединенные Арабские Эмираты.

Предположительно, они и сейчас планируют построить авиабазу на необитаемом острове Маюн, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и собственные источники.

«Кажется, это действительно долгосрочная стратегическая цель — установить относительно постоянное присутствие. Возможно, дело не только в войне в Йемене, ключевым моментом может быть судоходство», — сказал в беседе с агентством представитель компании Janes Джереми Бинни.

На спутниковых снимках Planet Labs Inc., полученных изданием, видно, что самосвалы и грейдеры строят на острове взлетно-посадочную полосу длиной 1,85 километра. К 18 мая строительство трех ангаров к югу от взлетно-посадочной полосы завершилось.

Взлетно-посадочная полоса на острове Маюн позволяет любому, кто ее контролирует, легко наносить авиаудары по материковому Йемену, а также проводить любые операции в Красном море, Аденском заливе и близлежащей Восточной Африке.