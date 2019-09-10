Таинственное горячее пятно может погубить обитателей Тихого океана

Ученые обнаружили, что подобное увеличение температуры в скором времени приведет к появлению гигантского участка теплой воды. В таких условиях не способны выжить многие океанские обитатели — это подтвердил прошлый случай формирования «блоба» («капли»), который произошел в 2013 году. Тогда из-за повышения температуры воды погибли миллионы обитателей тихоокеанских глубин.

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Ученые отметили схожесть формирующегося «блоба» с его предшественником: теплая вода появилась в том же районе, что и в прошлый раз, и занимает такую же площадь.

В 2013 году из-за «блоба» погибли более ста миллионов тихоокеанской трески, уменьшилась численность лосося, горбатых китов, морских львов и других животных. Кроме того, это явление стало причиной смерти пятисот тысяч морских птиц. Ученые считают, что одной из причин столь массовой гибели стали токсичные водоросли, которые в большом количестве появились в теплой воде.

Ученые также уточняют, что в скором времени «блобы» перестанут быть редкостью и начнут появляться гораздо чаще. Исследования показали, что это происходит из-за рекордно быстрого нагревания океанов, связанного с глобальным изменением климата на планете.