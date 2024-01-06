Мир 06 января 2024, 21:29 Таинственно погибшая британская наемница ВСУ оставила послание Погибшая британская наемница оставила послание перед смертью Unsplash

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Британка польского происхождения Кэтрин Мельничук подписала контракт с ВСУ. Она планировала работать «боевым медиком», но позже предпочла непосредственное участие в военных действиях. В канун католического рождества, 24 декабря 2023 года, ее тело нашли в постели. До этого она написала сообщение, которое очень похоже на предсмертную записку, сообщил сайт «Аргументы и факты».

«Многие из нас не могут вернуться домой или отпраздновать Рождество», — написала девушка.

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Она попросила не забывать волонтеров и наемников, отметив, что психологические, финансовые и физические последствия украинского конфликта станут катастрофой.

Британские власти сообщили, что держат связь с родственниками погибшей. Однако на деле ее семья самостоятельно собирает деньги на возвращение тела девушки на родину. Причины ее смерти не уточняются, но не исключено, что это было самоубийство.

Российские войска ликвидировали более 13 тысяч наемников в рядах ВСУ. Больше всего таких бойцов прибыли на Украину из Европы. Сейчас их число в украинской армии составляет менее двух тысяч человек.