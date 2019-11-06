Таиландский геймер умер во время недельного игрового марафона

По данным издания, родителям не удалось отговорить подростка от такого времяпровождения и пришлось приносить еду юноше прямо к нему в комнату. «Дни.ру» рассказали, что во время игрового марафона отец нашел своего ребенка на полу. Молодой человек умер от инсульта.

Близкие скончавшегося геймера выразили надежду, что случившееся послужит уроком для всех фанатов компьютерных игр.