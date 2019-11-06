  • Таиландский геймер умер во время недельного игрового марафона

    06 ноября 2019, 17:50

    Артур Блянихов

    В Таиланде 17-летний геймер провел за компьютерными играми целую неделю и скончался от инсульта. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, родителям не удалось отговорить подростка от такого времяпровождения и пришлось приносить еду юноше прямо к нему в комнату. «Дни.ру» рассказали, что во время игрового марафона отец нашел своего ребенка на полу. Молодой человек умер от инсульта.

    Близкие скончавшегося геймера выразили надежду, что случившееся послужит уроком для всех фанатов компьютерных игр.