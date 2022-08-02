Таиланд заинтересовался поставками российских энергоносителей и удобрений

Власти Таиланда выразили заинтересованность в поставках российских энергоносителей и удобрений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посла королевства в Москве Сасивата Вонгсинсавата.

«Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях», — сказал Вонгсинсават.

Также Таиланду интересны низкоуглеродные технологии, а также российская авиационная техника. Государство в свою очередь готово поставлять в Россию автозапчасти, написал сайт kp.ru.