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    02 августа 2022, 15:38

    Таиланд заинтересовался поставками российских энергоносителей и удобрений

    Полина Гребенщикова

    Власти Таиланда выразили заинтересованность в поставках российских энергоносителей и удобрений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посла королевства в Москве Сасивата Вонгсинсавата.

    «Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях», — сказал Вонгсинсават.

    Также Таиланду интересны низкоуглеродные технологии, а также российская авиационная техника. Государство в свою очередь готово поставлять в Россию автозапчасти, написал сайт kp.ru.