Таиланд сократит карантин для вакцинированных иностранцев в два раза

Иностранным туристам, которые вакцинировались от коронавируса, в два раза сократят срок карантина — с 14 до семи дней. Новое правило начнет действовать с апреля этого года, сообщили в Минздраве Таиланда.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релизе Министерства здравоохранения королевства. В нем сказано, что сейчас в мире прививку от коронавируса сделали 250 тысяч человек, при этом процесс вакцинации продолжается.

Из-за этого власти Таиланда приняли решение сократить карантин с 14 до семи дней для иностранцев, которые «имеют свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в королевство».

По данным Bloomberg, власти также решили давать своим гражданам документы, которые позволят им выезжать за границу. Речь идет только о тех, кто завершил вакцинацию. При этом глава Минздрава Анутин Чарнвиранкул отметил, что паспорта вакцинированных позволят облегчить въезд в королевство иностранным туристам — с октября для них могут полностью отменить карантин.

По последней информации, в Таиланде зафиксировали более 26,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них свыше 25,7 тысячи пациентов выздоровели, еще 85 скончались. При этом в стране до 31 марта действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии.