Таиланд решил отменить въездные анкеты для иностранцев

Таиланд больше не будет требовать от иностранцев заполнять въездные анкеты. Решение вступит в силу в ближайшие три месяца. Об этом заявил заместитель генерального секретаря администрации премьер-министра Таиланда Кобсак Пхутракун.

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«Формы ТМ6» или «белые карточки» будут полностью выведены из документооборота и заменены на бар-коды.

«Решение было принято в прошлую пятницу», — сказал чиновник.

Пхутракун заявил, что документы, подтверждающие адрес проживания экспатов, и сообщения об их временном выезде (более одного дня) с места регистрации в ближайшие три месяца переведут на онлайн-платформы. Их можно будет заполнять с помощью мобильных сервисов, которые сейчас разрабатываются. Об этом сообщила интернет-версия газеты Khaosod со ссылкой на администрацию премьер-министра страны.

Чиновник заверил, что жизнь иностранцев после этого станет намного проще. По его словам такое решение было принято из-за роста числа туристов и невозможности организовать места для хранения «белых карточек». По данным Пхутракуна, страну в этом году посетят более 20 миллионов туристов.