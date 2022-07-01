Таиланд отменил систему Thailand Pass и обязательные страховки для туристов

Власти Таиланда с 1 июля отменили для туристов систему Thailand Pass. Ранее в нее загружалась необходимая информация для въезда в королевство. Теперь туристы также могут не предоставлять медицинскую страховку с покрытием в размере 10 тысяч долларов для лечения коронавируса.

При этом власти Таиланда все же рекомендуют иметь при себе страховой полис. Путешественникам, несмотря на упразднение Thailand Pass, нужно показывать сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Частично привитые и невакцинированные люди, которые не смогут показать по прибытии отрицательный тест, должны будут пройти его на месте.

Генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков в комментарии ТАСС заявил, что отмена Thailand Pass и сопутствующих ограничений положительно повлияют на турпоток в Таиланд. При этом он отметил, что нововведение не будет иметь сильного влияния на российский рынок.

«По уже устоявшейся схеме наши традиционные рынки на сегодня предпочитают отдыхать где-то в европейской или около европейской части», — сказал он.

По его словам, повышенный спрос сейчас фиксируется на туры на высокий сезон. Он начинается в Таиланде в конце октября. Снетков пообещал, что осенью компания представит интересные предложения, которые будут интересны любителям это азиатской страны.