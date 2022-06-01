Таиланд отменил карантин для туристов

Власти Таиланда приняли решение об отмене карантина для всех прибывающих путешественников с 1 июня, прививки от коронавируса в обязательном порядке не требуются. Тем, у кого есть вакцинация, нужно для въезда кроме паспорта показать медстраховку и прививочный сертификат.

Частично вакцинированные или непривитые должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста или антиген-тест. Их необходимо сделать за 72 часа до вылета в страну. Об этом написал ТАСС.

Система Thailand Pass теперь будет в автоматическом режиме выдавать QR-код в течение одного-двух часов после загрузки необходимых документов иностранцами. Граждане Таиланда, в свою очередь, не должны будут там ничего регистрировать. Туристы по прибытию в страну должны пройти медосмотр.

«Открытие сухопутных границ с соседними странами дает возможность расширения экскурсионной программы практически из всех регионов Таиланда. <…> Наши туристы предпочитают длительное пребывание в одном регионе», — рассказал агентству генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

По его словам, в этом году россияне в среднем отдыхали около 14 дней на Пхукете, один-два дня они оставляли для поездок в соседние провинции.

Бары, ночные клубы, караоке-центры и другие развлекательные заведения вновь откроются в Бангкоке и 30 провинциях королевства.