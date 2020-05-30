Таиланд откроет международное авиасообщение с 1 июля

Власти Таиланда заявили, что планируют открыть авиасообщения с 1 июля. С этого же периода страна полностью снимет ограничения из-за коронавируса.

Как сообщает портал The Thaiger, с 1 июля правительство планирует снять все ограничительные меры для бизнеса. Помимо этого там отменят чрезвычайное положение и комендантский час, жителям разрешат поездки между провинциями и за границу.

Однако некоторые меры безопасности будут продолжать действовать — гражданам нужно будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Согласно данным института Хопкинса, в Таиланде зафиксировано 3076 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 57 человек погибли.

Ранее власти Таиланда заявили, что они готовы открыть границы для туристов к началу сезона. Он начинается в октябре.