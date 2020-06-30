Таиланд частично откроет границы для туристов

По данным портала «Экономика сегодня», власти Таиланда уточнили, что впускать пока будут не всех. Границы будут открыты для тех, кто получил приглашение от правительства, а также для родственников местных жителей, которые проживают зарубежом, студентов и лиц с видом на жительство.

Ограничения связаны с тем, что во многих странах эпидемическая ситуация еще не стабилизировалась.