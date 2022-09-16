Таджикский пограничник был убит в перестрелке на границе с Киргизией | 360°

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Таджикский пограничник был убит в перестрелке на границе с Киргизией

Таджикский пограничник погиб и трое ранены после перестрелки на границе с Киргизией

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В результате вооруженного столкновения на границе с Киргизией погиб один таджикский пограничник, трое получили ранения. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Один таджикский пограничник погиб, трое ранены после обстрела с киргизской стороны», — сказал источник в силовых структурах РИА «Новости».

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По информации минздрава Киргизии, в конфликте на киргизско-таджикской границе получили ранения 11 киргизских военных. Власти граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии сообщили о ранении четырех киргизских военных.

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Ранее погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в нарушении всех договоренностей и «вероломной атаке на пограничные и гражданские объекты» и призвала прекратить огонь.

В Душанбе, в свою очередь, обвинили киргизскую сторону — их пограничники, как заявили в госкомитете нацбезопасности Таджикистана, обстреляли из минометов таджикскую погранзаставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара» и «совершили вооруженное нападение» на ряд населенных пунктов.

По данным «Sputnik Таджикистан», утром на границе ожесточенная перестрелка началась в пять утра.

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии

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