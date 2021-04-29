Жилые дома стали поджигать и грабить на фоне конфликта Таджикистана и Киргизии

Войсковые подразделения Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе двух стран. После эвакуации мирных жителей их дома стали поджигать и грабить.

Один из местных жителей заснял на видео полыхающие дома на киргизско-таджикской границе. На кадрах видны сразу несколько охваченных огнем строений. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель». Также в зоне конфликта зафиксировали случаи мародерства.

Ранее из приграничных сел эвакуировали мирных жителей. Из Баткенского района Киргизии вывезли порядка 850 человек. В Минздраве страны сообщили, что во время конфликта пострадал 31 человек, а один житель погиб. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявили о девяти раненых.

В ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана началось вооруженное столкновение. Таджикские пограничники обвинили в эскалации конфликта военных Киргизии. При этом Бишкек заявил, что проезжающие машины стали обстреливать жители Такжикистана. Причиной конфликта стала спорная территория у водораспределительного пункта «Головной». Стороны уже не первый год спорят о линии проведения границы.