Мир 30 марта 2024, 08:03 Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами в РФ после теракта в «Крокусе» Граждан Таджикистана предупредили о вербовке экстремистами через соцсети РИА «Новости»

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Власти Таджикистана начали разъяснительную работу с трудовыми мигрантами, которые выезжают в Россию, после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС рассказала заместитель министра труда страны Шахноза Нодири.

Работа ведется по линии Минтруда и через миграционные службы, представленные во всех регионах. По словам Нодири, граждан предупреждают, что экстремисты вербуют пособников через социальные сети.

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В других странах, где есть таджикские диаспоры, также проводится работа, подытожила замминистра.

Накануне столичный суд отправил в СИЗО девятого фигуранта по делу о теракте в Подмосковье. Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана, проживавший в хостеле у метро «Щелковская». Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.