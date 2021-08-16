Таджикистан разрешил посадку самолета с военными Афганистана

Таджикистан одобрил посадку самолета из Афганистана на своей территории после получения сигнала SOS. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление информации и печати Министерства иностранных дел республики.

«Таджикистан получил сигнал SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами было принято решение разрешить посадку самолета, вылетевшего из Афганистана, в аэропорту города Бохтар (Хатлонская область Таджикистана)», — передал RT сообщение управления.

На борту самолета находились более 100 афганских военных. По данным издния, все они высадились на территории страны.