Таджикистан предупредили о террористической угрозе из-за возможности откупиться от армии

Из-за введения в Таджикистане возможности откупаться от срочной службы в армии в обществе может произойти социальный раскол. Во внешней политике также могут произойти проблемы: страна не сможет противостоять исламским террористам. Об этом заявил в беседе с «360» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

На фоне ситуации в Афганистане, где талибы* захватили власть, возможен экспорт исламского экстремизма на территорию Таджикистана. И в стране будут люди, которые должны умереть только потому, что у них нет денег. И будут богатые, которые откупятся.

«Это ни к чему хорошему не приведет в моральном плане, а учитывая ситуацию в Афганистане, подобного рода новации плохо скажутся на способности страны противостоять исламским террористам извне, например, талибам* или кому-нибудь еще», — сообщил он «360».

Эксперт отметил, что это достаточно странный способ пополнения бюджета даже в такой бедной стране, как Таджикистан. Действия властей только демотивируют население и приведут к социальной нестабильности в стране.

«Получается, есть два сорта граждан. Одни могут откупиться и вести безбедный образ жизни, а те, кто беден и не обладает такими возможностями, должен выполнять свой долг перед государством. Думаю, что такая практика будет носить только отрицательные последствия», — сказал Коротченко.

Эксперт добавил, что в большинстве развитых стран введена контрактная служба, человек в армию идет, потому что хочет этого. Ряд стран, наоборот, вернулся к призывной системе, например Швеция.

«Но там нет такого, чтобы можно было откупиться», — сказал Игорь Коротченко.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России.