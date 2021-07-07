Таджикистан попросил помощи ОДКБ для укрепления границы с Афганистаном

Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана усложняется. Официальный Душанбе принимает меры, чтобы сдерживать ситуацию, но справиться в одиночку на участках со сложным горным рельефом не сможет. Республика обратилась к странам-членам ОДКБ за помощью. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление постоянного представителя Таджикистана в организации Хасана Султонова.

Он отметил, что у республики самая протяженная граница с Афганистаном. В соседней стране формируется сложная ситуация, которая может привести к тяжелым последствиям для всех.

Султонов отдельно напомнил о принятом в 2013 году решении Совета ОДКБ об укреплении таджикско-афганско границы.

«Хотели бы призвать государства — члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа», — подчеркнул он.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США начали вывод войск. Это привело к активизации боевиков радикального движения «Талибан», которые вступили в противостояние с правительственными силами. Члены группировок приступили к захвату территорий, с которых уже ушли военные НАТО.

О сложной обстановке в Афганистане говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркивал, что ухудшение ситуации происходит буквально на глазах. Министр напомнил, что президент России Владимир Путин накануне провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана.

По словам Лаврова, Москва готова использовать свою военную базу на таджикско-афганской границе для защиты союзников по ОДКБ от внешней агрессии.