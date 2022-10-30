Таджикистан опроверг сообщения о сборке в стране «убивающих украинцев» иранских дронов | 360°

Мир 30 октября 2022, 11:37 Таджикистан опроверг сообщения о сборке в стране «убивающих украинцев» иранских дронов МИД Таджикистана опроверг информацию о производстве «убивающих украинцев» БПЛА РИА "Новости"

Читать 360tv в

Министерство иностранных дел Таджикистана выступило с опровержением данных украинского журналиста Дмитрия Гордона* о сборке в стране иранских беспилотников, которые поставляют России. Об этом внешнеполитическое ведомство заявило в своем Telegram-канале.

«Опровергаем слова украинского блогера Дмитрия Гордона*, озвученные им 28 октября в ходе онлайн-передачи „В гостях у Гордона“ о производстве иранской стороной на территории Таджикистана „убивающих украинцев“ дронов», — сказано в сообщении.

Реклама

В МИД подчеркнули, что Таджикистан не экспортирует военную технику в третьи страны. В ведомстве порекомендовали Гордону* аккуратнее подходить к таким заявлениям и не плодить фейки.

Реклама

Таджикская сторона, уточнили в министерстве, не получала официального запроса от Украины по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что блогера Гордона* объявили в розыск в России по уголовной статье. По какой конкретно — не уточняется.

*Украинский журналист Дмитрий Гордон внесен в реестр террористов и экстремистов в России.