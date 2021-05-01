Таджикистан опроверг переброску военной техники к границе с Киргизией

В Таджикистане опровергли заявления киргизской стороны о стягивании военной техники к границе. Душанбе утверждает, что все договоренности с Бишкеком полностью выполняются.

Согласно договоренностям между таджикской и киргизской сторонами, техника находится на исходных позициях на территории Таджикистана, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

По его словам, ситуация в приграничном районе, где происходили столкновения, сейчас относительно спокойная. Источник добавил, что информация киргизской погранслужбы дезориентирует общественность.

Накануне МИД Киргизии объявил о достижении договоренностей по прекращению огня на границе с Таджикистаном с 17:00 по московскому времени.

Помимо этого, Бишкек и Душанбе договорились отвести военные подразделения к местам прежней дислокации и заняться совместным патрулированием и мониторингом обстановки в этой зоне, сообщало РИА ФАН. Однако уже 1 мая погранслужба Киргизии сообщила, что в направлении таджикско-киргизской госграницы движется военная техника.

Сегодня делегации двух стран должны провести переговоры по демаркации и делимитации границы, отмечает Nation News.