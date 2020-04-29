Таджикам запретили русифицировать фамилии

Власти Таджикистана запретили использовать своим гражданам русифицированные фамилии и отчества. Впрочем, это решение не коснется живущих в стране представителей национальных меньшинств.

По словам министра юстиции Музаффара Ашуриена, под запретом отчества и фамилии на «-ов/-ова», «-вич/-овна» и так далее. Теперь в обязательном порядке нужно использовать окончания «пурдухт», «и», «зод», «зода», «он», «ен», «иен», «ниер», «фар». Об этом сообщило «Радио Озоди».

Однако специально фамилии менять не придется. Это новое правило будет действовать для тех, кто впервые получает удостоверяющие личность документы или хочет поменять фамилию. Власти считают, что нововведение защитит национальную идентичность и повысит самосознание жителей страны.

От русских окончаний отчеств и фамилий в Таджикистане стали отказываться с 2007 года. Пример всем подал президент страны Эмомали Рахмон, который раньше был Рахмоновым. Политик заявил, что хочет носить фамилию «по законам своих предков». Вслед за ним свои фамилии поменяли многие чиновники. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее стало известно, что на фоне пандемии резко выросло число переводов из стран СНГ в Россию. Больше всего деньги перечисляют жители Армении, Казахстана и Таджикистана.