Мир 23 ноября 2022, 12:54 Таблоид Globe Magazine назвал короля Карл III геем Globe Magazine: король Карл III — гей, его хотят заставить отказаться от престола Википедия

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Короля Великобритании Карла III уличили в гомосексуальности. Об этом написало издание Globe Magazine со ссылкой на документы от британской Службы безопасности MI5.

В досье контрразведки сказано о почти 60 годах похождений короля. Речь идет о якобы его свиданиях с дворецкими, приятелями из школы и другими мужчинами. Издание отметило, что данные отправили в парламент Великобритании.

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Утверждается, что Карл III изменял своей бывшей жене — принцессе Диане — с мужчинами.

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«Чарльза годами преследовали разговоры о том, что он гей или бисексуал, но это скандальное портфолио потрясло монархию до основания», — отметил работающий на королевскую семью человек на условиях анонимности.

Сотрудник дворца назвал появившиеся публикации кампанией по отмене монархии. По версии СМИ, Карла III хотят заставить отречься от престола. Якобы главная цель таких публикаций — вынудить его передать корону своему сыну принцу Уильяму.

Карл III взошел на престол осенью 2022 года, после того как его мать — королева Елизавета II — умерла. Нельзя сказать, что монарх пользуется огромной популярностью у британцев. Недавно СМИ написали, что в интернете люди чаще всего ищут информацию про других членов королевской семьи — Елизавету II, жену принца Уильяма Кейт Мидлтон и супругу принца Гарри Меган Маркл.