Мир 29 июня 2023, 03:18 Таблетки йода начали выдавать людям на Украине — СМИ «Волынская служба новостей»: в городе Луцк на Украине начали выдавать йодид калия РИА «Новости»

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В поликлиниках города Луцк на Украине начали выдавать таблетки йодида калия на случай возможного радиационного выброса. Об этом сообщило региональное издание «Волынская служба новостей».

Директор одного из детских медучреждений рассказала изданию, что людям также выдают брошюры, которые подробно рассказывают, в каких случая и в каких дозах нужно принимать это средство.

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По словам начальника Луцкого горсовета Владимира Лотвина, препаратом обеспечили все больницы и поликлиники.

«Раздаем гражданам, чтобы были подготовлены к возможному радиационному выбросу», — добавил он.

В конце апреля сообщалось, что на Украине начали устанавливать сенсоры, которые фиксируют радиационную активность, а также определяют место и силу ядерного взрыва. В Белом доме предположили, что установка датчиков поможет определить, кто несет ответственность за возможный ядерный взрыв.