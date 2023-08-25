Мир 25 августа 2023, 03:26 Табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco признали на Украине «спонсорами войны» НАПК Украины: компании Philip Morris и Japan Tobacco являются «спонсорами войны» Freepik

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Две крупнейшие табачные компании — американскую Philip Morris International и японскую Japan Tobacco International — признали на Украине «международными спонсорами войны» из-за их сотрудничества с Россией. В реестр производителей табачной продукции внесло Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.

«Одни из самых известных и крупнейших табачных компаний мира продолжают работать в РФ и пополнять бюджет. Именно поэтому НАПК внесло лидеров табачного рынка Philip Morris International и Japan Tobacco International в список международных спонсоров войны», — слова пресс-службы ведомства привел Life.

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По информации агентства, подразделения Philip Morris в России увеличили выручку на 8%, а чистая прибыль выросла на 45% по отношению к 2021 году. Лидером табачного рынка РФ НАПК назвало Japan Tobacco International. В агентстве указали, что кампания заявляла о своем уходе из России, но по прежнему работает на территории РФ.

НАПК планирует с сентября запустить специальный портал, куда украинцы смогут сообщать о фактах коррупции. За это им обещают вознаграждение в 10% от сорванной коррупционной схемы, сообщил сайт kp.ru.