СЖР ответил на слова сотрудницы белорусского телеканала о подменивших ее россиянах

Сотрудница телеканала «Беларусь 3» Алена Мартиновская заявила, что в страну прилетели российские журналисты для работы на государственных каналах. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев объяснил «360», почему это невозможно.

По словам Соловьева, он очень сильно сомневается в правдивости таких заявлений, так как сейчас очень трудно сделать что-либо незаметно.

«Вдруг неожиданно бы появилась группа российских журналистов, которая бы заменила белорусских. Я думаю, что это практически невозможно в наше время каким-либо образом скрыть, поэтому вряд ли», — пояснил председатель СЖР.

Он добавил, что за фейк-ньюз предусмотрено наказание в виде штрафов. Кроме того, каждый журналист должен понимать, что репутацию честного человека заработать очень тяжело. При этом потерять ее можно крайне легко и быстро.

«Поэтому они, конечно, должны следить за своими словами и за тем, о чем они говорят. Действительно, об этом стало бы известно очень быстро и в Москве, и в Минске. Представляете, какой бы крик поднялся во врем мире, в том числе в правозащитных организациях», — подчеркнул Соловьев.

Председатель Союза журналистов России отметил, что в Белоруссию могли приехать журналисты, чтобы освещать происходящие события. Он напомнил, что после столкновений с правоохранителями многих представителей прессы отправили обратно в Россию без возможности въезжать в Белоруссию несколько лет. На замену им отправили работать других журналистов.

Ранее Мартиновская рассказала «Известиям», что в Белоруссию прилетело сразу два самолета с российскими журналистами. Те якобы выполняют работу белорусских коллег «за очень большую сумму». Сотрудница канала «Беларусь 3» отметила, что ее не пустили на работу, так как она вместе с другими журналистами находится в каких-то списках.