Сжиженный газ для Украины прибыл из США в Польшу

«Американскому сжиженному природному газу на Украине быть! Судно, перевозившее СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце в Балтийском море — это еще один шаг в оказании помощи Украине для достижения энергетической независимости», — написало посольство.

Газовое соглашение между США, Украиной и Польшей подписали 31 августа.

29 августа договор подписали группа «Энергетические ресурсы Украины» и нефтегазовая компания PGNiG. По этому соглашению, Польша будет поставлять закупаемый у США СПГ и поставлять его Украине.