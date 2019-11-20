Сжиженный газ для Украины прибыл из США в Польшу
Танкер с американским сжиженным природным газом (СПГ) прибыл в польский регазификационный терминал в городе Свиноусьце 19 ноября. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на аккаунт в Facebook посольства США в Киеве.
«Американскому сжиженному природному газу на Украине быть! Судно, перевозившее СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце в Балтийском море — это еще один шаг в оказании помощи Украине для достижения энергетической независимости», — написало посольство.
Газовое соглашение между США, Украиной и Польшей подписали 31 августа.
29 августа договор подписали группа «Энергетические ресурсы Украины» и нефтегазовая компания PGNiG. По этому соглашению, Польша будет поставлять закупаемый у США СПГ и поставлять его Украине.