Сыворотку из антител, которой лечили Трампа от COVID-19, разрешили применять в экстренных случаях

Американского президента Дональда Трампа лечили экспериментальной сывороткой из антител, когда он заразился коронавирусом. В результате Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) решило одобрить использование этого препарата, но только в экстренных случаях.

Сыворотку произвела американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals. Специалисты отметили, что антитела casirivimab и imdevimab, входящие в препарат, не позволяют вирусу проникнуть в клетки человека.

«Сегодня FDA разрешило одновременно принимать антитела casirivimab и imdevimab для лечения COVID-19, протекающего в легкой или средней форме у взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше и массой тела не менее 40 килограмм <…>», — говорится в тексте, опубликованном на сайте ведомства.

Также в эту группу входят люди в возрасте 65 лет и старше или страдающие определенными хроническими заболеваниями. Тем не менее данную сыворотку нельзя назначать, если пациента госпитализировали с коронавирусом или ему нужна кислородная терапия. Известно, что некоторые ингредиенты препарата в качестве побочного эффекта могут вызывать анафилактический шок, жар, озноб, сыпь, зуд и покраснения.

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