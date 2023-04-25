Мир 25 апреля 2023, 04:16 «Сыты по горло». Просьба Кулебы о поставках очередной партии снарядов разозлила пользователей Сети Кулеба попросил о поставках очередной партии снарядов и разозлил этим пользователей Сети РИА «Новости»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее в Twitter попросил ЕС поставить очередную партию снарядов артиллеристам. Этот пост, как отметило РИА «Новости», возмутил пользователей соцсети.

«В Европе мы сыты по горло вашими постоянными просьбами! Вам следует сказать „спасибо за поддержку“ и начать думать о мире, а не только требовать оружие!», — написал один из пользователей.

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Он также добавил, что Украина никогда не получит F-16, потому что жители Евросоюза «не хотят третьей мировой войны».

Другой юзер отметил, что у Украины «нулевые шансы на победу». Украинского президента Владимира Зеленского комментатор назвал «наивной и безответственной марионеткой, которую используют США».

«Может быть, мини-диктатору Зеленскому стоит попытаться дать шанс миру, а не подчиняться приказам», — написал еще один пользователь.

Другой участник дискуссии заявил, что «Украина — не Европа, а коррумпированная страна».

«Единственный путь — это стол переговоров, а не подливание масла в огонь», — прокомментировал пост Кулебы еще один юзер.

Кулеба назвал несостоявшуюся совместную закупку боеприпасов проверкой самостоятельности Евросоюза. Результаты которой, по его словам, разочаровали. За это высказывание подписчики пристыдили украинского министра, обвинив в постоянном выпрашивали денег и эгоизме.