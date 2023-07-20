Мир 20 июля 2023, 12:45 Сырский заявил, что у ВСУ есть все условия для «возвращения Бахмута» Генерал Сырский: у ВСУ есть все условия, чтобы «вернуть Бахмут» РИА «Новости»

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На сегодняшний день есть все условия, чтобы ВСУ вернули Бахмут (украинское название Артемовска) под свой контроль, заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Он отметил, что у города важное стратегическое значение в транспортном плане, плюс местность вокруг представляет сосредоточение разного рода господствующих высот, сообщило местное издание «Политика страны».

По словам Сырского, ВС России выстроили оборону в Артемовске таким образом, что ВСУ выгодно проводить атаки с флангов.

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«В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город. <…> Потому что расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте», — пояснил он.

Сырский пояснил, что таким образом речь идет о полуокружении. Этим, по его оценке, ВСУ не могут не воспользоваться.

Если судить по карте, которую опубликовал местный военный паблик DeepState, Артемовск не находится в полуокружении, о котором говорит Сырский, указало издание.