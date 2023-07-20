20 июля 2023, 12:45
Сырский заявил, что у ВСУ есть все условия для «возвращения Бахмута»
Генерал Сырский: у ВСУ есть все условия, чтобы «вернуть Бахмут»
На сегодняшний день есть все условия, чтобы ВСУ вернули Бахмут (украинское название Артемовска) под свой контроль, заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Он отметил, что у города важное стратегическое значение в транспортном плане, плюс местность вокруг представляет сосредоточение разного рода господствующих высот, сообщило местное издание «Политика страны».
По словам Сырского, ВС России выстроили оборону в Артемовске таким образом, что ВСУ выгодно проводить атаки с флангов.
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«В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город. <…> Потому что расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте», — пояснил он.
Сырский пояснил, что таким образом речь идет о полуокружении. Этим, по его оценке, ВСУ не могут не воспользоваться.
Если судить по карте, которую опубликовал местный военный паблик DeepState, Артемовск не находится в полуокружении, о котором говорит Сырский, указало издание.
ВСУ
Украина
Артемовск
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