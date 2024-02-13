Мир 13 февраля 2024, 03:05 Сырский взял в замы произведшего «первый выстрел» в Донбассе Заместителем Сырского стал ответственный за первый выстрел в Донбассе Официальный сайт президента Украины

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Должность заместителя главнокомандующего ВСУ Александра Сырского получил полковник Вадим Сухаревский. Его называют сделавшим «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе в 2014 году, сообщило издание «Громадьске».

Тогда Сухаревский (позывной Барсук) возглавил третью роту 80-й аэромобильной бригады, действовавшей в окрестностях Славянска, возле села Семеновка. Отряд под командованием Игоря Стрелкова захватил отделение милиции в Славянске 13 февраля 2014 года. Командир бригады приказал не стрелять.

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В этот день группу спецназовцев СБУ и рота десантников ВСУ атаковал вооруженный отряд сторонников отделения от Украины. Сухаревский отдал приказ вмешаться.

«Я дал команду выдвинуться на БТРах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне», — процитировало Сухаревского «РБК-Украина».

На посту заместителя главкома Сухаревский будет нести ответственность за беспилотные системы и развитие применения дронов.

Несколько дней назад стало известно о самой значимой перестановке в украинском военном руководстве. После отставки главкома ВСУ Валерия Залужного президент Владимир Зеленский назначил на его место Александра Сырского, которого украинские боевики прозвали «мясником».