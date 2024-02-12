Мир 12 февраля 2024, 12:40 Сырский устроит украинским солдатам новые «мясорубки» Пушилин: став главкомом ВСУ, Сырский организует новые «мясорубки» Global Look Press

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Бывшего командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского обвинили в больших боевых потерях в Артемовске. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предупредил в эфире «России 24», что, став главкомом всей армии, генерал отправит бойцов в новые кровопролитные бои.

«Его остервенелое желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то „мясорубки“, которые будут опять же им и организованы. Почему он это делает? Трудно сказать», — сказал Пушилин.

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Глава ДНР отметил, что кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины не скажутся на боеспособности армии. Он заявил, что отставка Валерия Залужного повлияет на внутриполитическую ситуацию.

Пасынок нового главкома ВСУ Антон Сырский переехал в Австралию, родители остались в России. RT сообщил, что отец Александра Сырского отнесся к его назначению равнодушно.