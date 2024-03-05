05 марта 2024, 10:08
Сырский раскрыл, о чем говорил с главой Пентагона
Главком ВСУ Сырский отчитался перед главой Пентагона Остином
Украина отчиталась перед США о положении армии в зоне конфликта. Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский доложил главе Пентагона Ллойду Остину об изменениях на поле боя и потребности в помощи. Офицер сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях», — заявил он.
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США и Украина, по словам Александра Сырского, продолжат совместную работу по удовлетворению нужд и наращиванию возможностей ВСУ.
За день до этого глава Минобороны Украины и главком ВСУ отчитались перед союзниками из Великобритании — министром обороны Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами Энтони Радакином. Александр Сырский назвал продуктивным телефонный разговор об оперативной обстановке, потребностях армии и развитии флота.
Главком ВСУ отчитал высокопоставленных офицеров за неудачи на Запорожском и Донецком направлениях. Он приказал перебросить к линии соприкосновения больше бойцов.
США
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Украина
Александр Сырский
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