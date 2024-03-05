Мир 05 марта 2024, 10:08 Сырский раскрыл, о чем говорил с главой Пентагона Главком ВСУ Сырский отчитался перед главой Пентагона Остином Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

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Украина отчиталась перед США о положении армии в зоне конфликта. Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский доложил главе Пентагона Ллойду Остину об изменениях на поле боя и потребности в помощи. Офицер сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях», — заявил он.

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США и Украина, по словам Александра Сырского, продолжат совместную работу по удовлетворению нужд и наращиванию возможностей ВСУ.

За день до этого глава Минобороны Украины и главком ВСУ отчитались перед союзниками из Великобритании — министром обороны Грантом Шаппсом и командующим Вооруженными силами Энтони Радакином. Александр Сырский назвал продуктивным телефонный разговор об оперативной обстановке, потребностях армии и развитии флота.

Главком ВСУ отчитал высокопоставленных офицеров за неудачи на Запорожском и Донецком направлениях. Он приказал перебросить к линии соприкосновения больше бойцов.